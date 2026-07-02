Anca Alexandrescu: Bătălia meschină de la București este pe funcții, pe poziții și pe putere

Anca Alexandrescu a lansat miercuri seară, în editorialul emisiunii Culisele statului paralel, o critică fermă la adresa celor mai recente evoluții de pe scena politică, denunțând haosul, ipocrizia și jocurile de putere care, în opinia ei, îi lasă pe cetățeni complet în afara ecuației.

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