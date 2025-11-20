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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS cu Anca Alexandrescu. Jurnalista face dezvăluiri în premieră din copilăria sa - VIDEO

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS cu Anca Alexandrescu. Jurnalista face dezvăluiri în premieră din copilăria sa - VIDEO

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS cu Anca Alexandrescu. Jurnalista face dezvăluiri în premieră din copilăria sa - VIDEO

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 20 nov. 2025, 19:36

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS cu Anca Alexandrescu.

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS cu Anca Alexandrescu.  Jurnalista face dezvăluiri în premieră despre un eveniment care i-a marcat copilăria și adolescența, într-un dialog cu Delia Vrînceanu. 

,, Am fost un copil liniștit, n-am creat probleme foarte mari părinților mei, mai ales că, atunci când eu aveam opt ani, s-a născut fratele meu, despre care ulterior am aflat că are un handicap grav și copilăria mea a fost, oarecum, marcată de acest lucru… am suferit foarte mult, pentru că oamenii ne arătau cu degetul pe stradă. A fost greu!” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net

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