PSD, AUR și suveraniștii strâng semnături pentru ca moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan să fie depusă înainte de 1 mai

PSD, AUR, grupul PACE și ceilalți suveraniști au început strângerea de semnături pentru moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. Potrivit surselor Realitatea Plus, acestea ar trebui strânse azi, pentru ca documentul să ajungă până vineri în Parlament.

Surse parlamentare spun că termenul vizat este până vineri, având în vedere zilele libere din perioada 1 mai, când mulți aleși nu sunt prezenți la Parlament.

Potrivit discuțiilor din interiorul opoziției, calculele arată că PSD, PMP, PACE și alți parlamentari suveraniști ar putea strânge numărul necesar de voturi pentru demiterea premierului Ilie Bolojan. În acest context, unii senatori vorbesc despre o „mobilizare uriașă” în jurul moțiunii.

Dacă cele două partide mari din opoziție decid să voteze documentul, moțiunea ar putea trece, susțin inițiatorii. Aceștia afirmă că votul nu ar trebui influențat de interese personale, ci de obiectivul comun de a schimba actualul Executiv.