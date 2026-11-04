Hidrologii au emis Cod galben de inundații în cinci județe. Sunt posibile viituri rapide, creșteri de debite și inundații locale. Vezi zonele vizate.
Alertă de inundații în România! Cod galben pe râurile din cinci județe. Zonele vizate de hidrologi – HARTĂ
Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundații pentru râurile din cinci județe, unde precipitațiile și scurgerile de apă de pe versanți pot favoriza formarea unor viituri rapide. Specialiștii avertizează că există riscul producerii unor inundații locale și al creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă. Atenționarea este valabilă până joi, iar populația din zonele vizate este sfătuită să manifeste prudență.
Cod galben de inundații în cinci județe. Ce fenomene sunt prognozate
Potrivit hidrologilor, avertizarea vizează posibilitatea producerii unor fenomene hidrologice periculoase, pe fondul precipitațiilor și al propagării apelor.
Printre fenomenele care pot apărea se numără:
scurgeri importante de apă pe versanți;
creșteri rapide ale nivelurilor pe torenți și pâraie;
viituri rapide pe râurile mici;
creșteri ale debitelor și nivelurilor pe unele cursuri de apă;
posibile depășiri ale cotelor de atenție și de apărare.
Specialiștii atrag atenția că situația poate evolua rapid, în special în zonele în care precipitațiile sunt abundente.
Care sunt zonele afectate de avertizarea hidrologică
Avertizarea Cod galben vizează sectoare de râuri din cinci județe, conform informării hidrologice.
Zonele exacte și cursurile de apă incluse în atenționare sunt prezentate pe harta oficială publicată de autorități.
Populația din apropierea râurilor și din localitățile expuse riscului de inundații este sfătuită să urmărească permanent informările transmise de autoritățile locale și de instituțiile responsabile.
Pericol de viituri rapide și inundații locale
Hidrologii avertizează că viiturile se pot forma într-un timp scurt, în special pe râurile mici și în zonele cu relief care favorizează acumularea și scurgerea rapidă a apei.
Cantitățile importante de precipitații pot determina creșteri semnificative ale debitelor, iar unele cursuri de apă pot depăși pragurile de atenție.
Cele mai vulnerabile sunt zonele aflate în apropierea albiilor râurilor, pâraielor și torenților, unde apa acumulată se poate revărsa peste maluri.
Recomandările hidrologilor pentru populație
Autoritățile recomandă locuitorilor din zonele aflate sub avertizare să respecte măsurile de prevenție și să evite expunerea la riscuri.
Printre principalele recomandări se numără:
Evitarea traversării râurilor, pâraielor și cursurilor de apă cu debite crescute.
Ocolirea zonelor inundate și a drumurilor acoperite de apă.
Evitarea apropierii de malurile râurilor în perioadele cu viituri.
Protejarea bunurilor și mutarea acestora din zonele expuse, dacă acest lucru se poate face în siguranță.
Respectarea indicațiilor transmise de autorități și urmărirea avertizărilor oficiale.
Hidrologii monitorizează evoluția fenomenelor și pot actualiza avertizările în funcție de precipitațiile înregistrate și de comportamentul cursurilor de apă.