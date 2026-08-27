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Legea salarizării, blocată în instanță. Ministerul Muncii pierde recursul

SANITAS/ Foto: Facebook

SANITAS/ Foto: Facebook

Scris deDana Bărăgan
Publicat27 aug. 2026, 13:04
SursăRealitatea.Net

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins definitiv recursul Ministerului Muncii împotriva deciziei Curții de Apel București (CAB) de suspendare a procedurilor pentru proiectul Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice. Decizia menține, astfel, blocarea parcursului proiectului de lege susținut de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, în urma demersului Federației SANITAS privind respectarea procedurilor legale și a dialogului social.

Ministerul Muncii a pierdut definitiv recursul formulat în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție împotriva hotărârii Curții de Apel București (CAB) prin care au fost suspendate procedurile privind proiectul Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, au anunțat joi reprezentanții SANITAS.

Decizia Înaltei Curți este definitivă și menține hotărârea CAB prin care a fost oprit parcursul proiectului de lege susținut de Guvernul interimar Bolojan.

Federația SANITAS salută decizia instanței și susține că aceasta confirmă victoria obținută în instanță și necesitatea respectării dialogului social și a procedurilor legale.

„Dincolo de disputa juridică, mesajul este unul simplu: dialogul social și respectarea procedurilor legale nu sunt opționale”, transmite SANITAS.

Federația precizează că nu a urmărit blocarea unei reforme, ci respectarea legii și implicarea angajaților în procesul care îi privește.

„SANITAS nu a blocat o reformă. SANITAS a cerut ca legea să fie respectată și ca o reformă care privește sute de mii de angajați să nu fie făcută peste capul lor”, se arată în mesajul transmis de Federație într-o postare pe Facebook.

„Astăzi, Înalta Curte ne dă dreptate definitiv”, mai transmite SANITAS.

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