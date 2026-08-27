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Planul extrem al lui Putin: Distrugerea Kievului și spectrul armelor nucleare tactice

Vladimir Putin

Vladimir Putin

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 27 aug. 2026, 10:51

Liderul rus ia în calcul o escaladare majoră a războiului, însă nu există încă dovezi ale unei acțiuni nucleare iminente

Președintele rus Vladimir Putin ia în considerare un nou plan strategic extrem pentru a învinge Ucraina. Confruntat cu dificultăți pe câmpul de luptă, liderul de la Moscova se pregătește să escaladeze semnificativ conflictul, punând pe masă scenarii cu un impact devastator. Conform informațiilor recente, Rusia are în vedere intensificarea loviturilor cu rachete balistice convenționale asupra punctelor vitale și a centrului capitalei ucrainene, Kiev.

Opțiunea nucleară, o amenințare latentă

Pe lângă distrugerea centrului decizional al Ucrainei, o altă variantă radicală discutată la nivel înalt la Moscova este utilizarea armelor nucleare tactice. Această ultimă soluție ar avea ca scop forțarea unei capitulări și semănarea panicii la nivel global.

Cu toate acestea, experții și oficialii subliniază că, cel puțin pentru moment, nu există indicii concrete sau mișcări de trupe care să sugereze că Rusia se pregătește în mod iminent să folosească arsenalul nuclear. Deocamdată, strategia principală rămâne axată pe bombardamentele convenționale masive, menite să slăbească infrastructura și moralul populației civile din Ucraina. Situația rămâne însă extrem de tensionată, iar comunitatea internațională privește cu îngrijorare spre posibilele mutări viitoare ale Kremlinului în acest război de uzură.

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