Orbán, avertisment dur pentru Bruxelles: Uniunea Europeană se va destrăma singură

Orbán, avertisment dur pentru Bruxelles

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, susține că Uniunea Europeană se află pe un drum periculos și că actualul model de conducere riscă să ducă la destrămarea blocului comunitar.

Potrivit acestuia, problemele interne ale UE sunt generate de „haosului din conducere”, iar consecințele vor fi resimțite de toate statele membre.

Liderul de la Budapesta respinge însă ferm ideea ca Ungaria să părăsească Uniunea Europeană. În cadrul unei conferințe de presă, Orbán a explicat că un astfel de pas nu ar fi unul realist pentru un stat de dimensiunea Ungariei.

În viziunea sa, viitorul țării rămâne legat de Uniunea Europeană și de NATO, dar cu accent pe „o politică externă și economică suverană”, care să permită Budapestei să își apere propriile interese.

”Aderarea la UE este o oportunitate importantă, dar, dacă am rămâne blocați în acest bloc unic, am bea sucul. Este logic să avem cele mai bune relații posibile cu toate blocurile, inclusiv America, Rusia, China, lumea arabă și lumea turcă”, a declarat Viktor Orbán, citat de Euronews.

Premierul ungar a intrat în repetate rânduri în conflict cu Bruxelles-ul, în special pe tema statului de drept. De asemenea, Ungaria a blocat anumite inițiative europene privind sprijinul pentru Ucraina și a continuat să mențină relații cu Moscova, în pofida războiului declanșat de Rusia, aflat acum într-un al patrulea an.

Ca urmare a acestor tensiuni, Uniunea Europeană a suspendat plata unor fonduri în valoare de miliarde de euro, invocând îngrijorări legate de reculul democratic din Ungaria.

În ceea ce privește energia, Viktor Orbán a afirmat că Bruxelles-ul ar avea în vedere oprirea livrărilor de petrol și gaze rusești către Ungaria. El a precizat că guvernul său răspunde prin acțiuni în instanță împotriva Comisiei Europene și prin opoziție politică față de reglementările UE, în speranța că sancțiunile vor fi eliminate până în 2027, odată cu încheierea războiului.

Ungaria beneficiază în prezent de derogări de la sancțiunile europene în domeniul energetic și rămâne puternic dependentă de importurile de petrol și gaze din Rusia.

Pe plan internațional, Orbán a vorbit despre o schimbare majoră a echilibrului global, afirmând că preluarea puterii de către președintele american Donald Trump asupra lui Nicolas Maduro din Venezuela deschide o nouă etapă geopolitică, care ar putea permite Statelor Unite să controleze o parte semnificativă din rezervele mondiale de petrol.

El a declarat că 2025 a fost „un an foarte agitat” și că inaugurarea lui Trump „a dat lovitura de grație” ceea ce el a numit „ordinea mondială liberală”. Potrivit premierului ungar, lumea a intrat în „era națiunilor”, iar el se consideră un susținător timpuriu al acestei direcții, încă din 2010.