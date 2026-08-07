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Percheziții la suspecți acuzați că au furat cabluri din parcuri fotovoltaice

Foto - Poliția Română

Foto - Poliția Română

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat7 aug. 2026, 10:58
Actualizat7 aug. 2026, 11:00

Polițiștii din Dâmbovița au desfășurat, vineri dimineață, o amplă acțiune într-un dosar de furt calificat care vizează persoane bănuite că ar fi sustras cabluri electrice de la mai multe parcuri fotovoltaice din județele Dâmbovița, Ilfov și Giurgiu.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, oamenii legii au pus în aplicare nouă mandate de percheziție domiciliară în orașul Răcari și în comunele Braniștea, Conțești și Mătăsaru. Acțiunea a fost coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești.

”În această dimineață, 7 august a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești, au pus în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară în județul Dâmbovița, în orașul Răcari și în comunele Braniștea, Conțești și Mătăsaru, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Descinderile se desfășoară la locuințele unor persoane bănuite de sustragerea mai multor cabluri electrice de la diferite parcuri fotovoltatice din județele Dâmbovița, Ilfov și Giurgiu, precum și la locuințele persoanelor despre care există date că ar fi achiziționat bunurile sustrase.

Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor din cadrul serviciilor pentru acțiuni speciale Dâmbovița, Prahova și Argeș și jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.” anunță IPJ Dâmbovița.

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