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Tensiuni la protestul fermierilor, s-au folosit gaze lacrimogene. Televiziunea Poporului face apel la calm – LIVE TEXT
Tensiuni la protestul fermierilor
Publicat30 iul. 2026, 10:20
Sursărealitatea.net
Tensiuni la protestul fermierilor, s-au folosit gaze lacrimogene. Televiziunea Poporului face apel la calm. Mii de fermieri din toată țara s-au adunat în Capitală. Aceștia îl acuză pe președintele instituției că nu a trimis documentele către Comisia Europeană, iar din această cauză exporturile de animale vii către țările arabe au fost blocate.
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