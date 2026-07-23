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FCSB i-a transferat pe jucătorii Dylan Batubinsika și Luca Stancu

Dylan Batubinsika FOTO: FCSB

Dylan Batubinsika FOTO: FCSB

Scris deStoica Marian
Publicat23 iul. 2026, 11:54
Sursărealitatea.net

Clubul de fotbal FCSB a anunțat transferurile fundașilor Dylan Batubinsika, ultima oară la AE Larisa, și Luca Stancu, fost jucător al formației FC Hermannstadt.

‘Internaționalul congolez Dylan Batubinsika este, începând de miercuri, jucătorul nostru. Apărătorul în vârstă de 30 de ani, care va purta tricoul cu numărul 21, a efectuat vizita medicală și a fost inclus pe lista UEFA pentru turul 2 preliminar al UEFA Conference League. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru’, informează gruparea bucureșteană pe pagina oficială de Facebook.

Fundașul central Dylan Batubinsika, născut în Franța, a mai jucat în cariera sa la formațiile Paris Saint-Germain B, Royal Antwerp, Famalicao, Maccabi Haifa și Saint-Etienne, scrie Realitatea Sportivă.

În ceea ce îl privește pe fundașul dreapta Luca Stancu (21 de ani), acesta va purta tricoul cu numărul 77 la FCSB. El s-a pregătit deja alături de noii săi colegi și va face parte din lotul echipei la partida cu FK Auda de joi.

În afară de FC Hermannstadt, Stancu a mai fost legitimat anterior la AFC Câmpulung Muscel.

AGERPRES 


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