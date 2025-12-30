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Tragedie înainte de Anul Nou: o familie cu cinci copii a rămas fără casă, după ce locuința le-a ars din temelii

Tragedie înainte de Anul Nou: o familie cu cinci copii a rămas fără casă, după ce locuința le-a ars din temelii

Tragedie înainte de Anul Nou: o familie cu cinci copii a rămas fără casă, după ce locuința le-a ars din temelii

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 30 dec. 2025, 19:06

O familie cu cinci copii a rămas fără casă

Sărbătorile de iarnă s-au transformat într-un adevărat coșmar pentru o familie cu cinci copii din județul Mureș, care a rămas fără adăpost chiar înainte de Anul Nou. Un incendiu violent le-a distrus locuința în doar câteva minute, lăsându-i pe drumuri, fără acte, haine sau provizii.

Flăcările au mistuit casa modestă a familiei din localitatea Fundoaia, iar în urma incendiului nu a mai rămas decât fundația. Locuința, construită cu mari sacrificii de părinți, a fost distrusă complet.

Incendiul a izbucnit la etajul clădirii, la scurt timp după ce tatăl – care este dependent de dializă – se întorsese de la spital. Vecinii au observat fumul dens și au dat imediat alarma. Părinții și cei cinci copii, cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani, au reușit să iasă la timp din casă.

În doar câteva minute, focul s-a extins cu o violență extremă, iar familia nu a mai putut salva nimic din interior. Intensitatea flăcărilor a fost atât de mare, încât oamenii spun că singurul lucru pentru care sunt recunoscători este că au scăpat cu viață.

Rămași fără adăpost, părinții sunt copleșiți de durere și neputință, iar copiii încearcă, la rândul lor, să-și îmbărbăteze familia, sperând într-un ajutor care să le permită să o ia de la capăt.

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