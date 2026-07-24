Fotbal: Marius Baciu (FCSB) - "Nu meritam să pierdem cu Auda"

Publicat 24 iul. 2026, 08:50 Sursă realitatea.net

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Marius Baciu, a declarat, joi seara, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa nu merita să piardă partida cu FK Auda (scor 2-3), din prima manşă a turului al doilea preliminar al Conference League.

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