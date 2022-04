Proiectul de lege adoptat luni de Senat prevede că:

1. Amenzile neachitate până la data intrarii in vigoare a legii nu se mai execută

2. Sumele de bani achitate deja se restituie, la cerere, in termen de 60 de zile de la data formularii cererii

3. Legea intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare celei in care se publica in Monitorul Oficial, dar nu mai devreme de 3 zile de la data publicarii

Proiectul merge la Camera Deputaților, în calitate de for decizional.