Poliţiştii giurgiuveni au depistat ieri, în trafic, în urma unor controale, mai mulţi şoferi care circulau pe drumurile publice deşi erau băuţi şi aveau chiar şi dreptul de a conduce suspendat.

Ieri, la ora 16.10, polițiștii din cadrul I.P.J. Giurgiu au depistat, pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Giurgiu, un tânăr, de 21 de ani, din localitatea Bărcănești, județul Prahova, în timp ce conducea un autoturism, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere.

La ora 16.10, polițiștii din cadrul Poliției orașului Mihăilești au depistat, în localitatea Mihăilești, județul Giurgiu, un bărbat, de 34 de ani, din localitatea Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, în timp ce conducea un autoturism, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere.

În jurul orei 17.34, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bolintin Vale au depistat, un bărbat, de 53 de ani, din localitatea Bolintin Vale, județul Giurgiu, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul în cauză a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Tot ieri, în jurul orei 19.20, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bolintin Vale au depistat, un bărbat, de 50 de ani, din localitatea Bolintin Vale, județul Giurgiu, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul în cauză a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Mai târziu, în jurul orei 23.35, polițiștii din cadrul Poliției orașului Mihăilești au depistat, în localitatea Valea Plopilor, județul Giurgiu, un bărbat, de 43 de ani, din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism, având dreptul de a conduce suspendat. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul în cauză a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Sursa: Realitatea de Giurgiu