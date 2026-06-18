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Ciprian Ciucu va fi audiat la DNA: edilul, anchetat în 4 dosare. Ce acuzații i se aduc - SURSE

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat18 iun. 2026, 12:33
SursăRealitatea PLUS

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu va fi audiat la DNA într-un dosar legat de anumite afaceri imobiliare, susțin surse judiciare citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor citate, Ciucu are 4 dosare, printre care și deturnare de fonduri din campanie și ar putea să fie pus sub acuzare.

UPDATE 2 - Legat de dosarele lui Ciprian Ciucu, unul se referă la anumite autorizații date pe fondul unor spețe imobiliare, autorizații emise în perioada în care era primar la Sectorul 6, susțin surse judiciare citate de Realitatea PLUS.

Celălalt dosar se referă la perioada din campanie pentru că ar fi vorba de deturnare de fonduri. Potrivit surselor citate, procurorii anticorupție ar fi stat, timp de 6 ore, ieri la AEP, timp în care au ridicat documente și au făcut cercetări.

Pe lângă aceste două dosare, Ciucu mai are ale două dosare. El este chemat astăzi să dea explicații în fața procurorilor.

UPDATE 1- Într-unul dintre dosare, Ciprian Ciucu ar fi acuzat de deturnare de fonduri din campanie. Informațiile survin după ce au fost făcute percheziții zilele trecute.

Sursele citate spun că ieri ar fi fost făcute percheziții și s-ar fi strâns documente și probe în dosar de la AEP. Procurii DNA au fost acolo și ar fi ridicat anumite documente.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu urmează să fie audiat în cursul zilei astăzi la sediul DNA într-un dosar legat de anumite afaceri imobiliare, spun surse judiciar, citate de Realitatea PLUS. Pentru moment nu există informații oficiale în acest sens din partea autorităților.

Ciucu, fost primar al Sectorului 6 și prim-vicepreședinte al PNL, este un om de bază în echipa lui Ilie Bolojan.

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