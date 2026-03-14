De ce motorina și benzina sunt mai scumpe în România decât în Ungaria

Carburanții continuă să se scumpească. Benzina a ajuns la aproximativ 8,51 lei pe litru, iar motorina la 8,96 lei pe litru, după a șaptea majorare a prețurilor din ultimele două săptămâni.

Creșterile repetate de la pompă vin pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, care pun presiune pe costurile combustibililor.

Între timp, la vecinii maghiari prețurile sunt plafonate și mult mai mici decât la noi.

Comisarul guvernamental Szilárd Németh a afirmat că prețurile la combustibil în România sunt mai mari decât în Ungaria.

Într-o postare publicată pe Facebook, oficialul maghiar afirmă că „protejează familiile și economia națională”, chiar și în perioada a ceea ce el numește „blocadă petrolieră din Ucraina”, scrie Németh referindu-se la întreruperea tranzitului de țiței rusesc, în contextul avariei la conducta Drujba.

„Prin plafonarea prețurilor la combustibili, Guvernul Ungariei protejează familiile și economia națională chiar și în perioada blocadei petroliere din Ucraina. Între timp, în sudul Transilvaniei, la stația MOL din Alvinci, litrul de motorină este cu 70 de forinți mai scump, iar cel de benzină 95 cu 62 de forinți mai scump decât în Ungaria”, a scris Németh, într-o postare pe Facebook.

În fotografia publicată de Németh pe Facebook, surprinsă la o benzinărie în localitatea Vințu de Jos (n.r. – Alvinci), din Alba, arăta că un litru de benzină costă 8.63 lei, în timp ce litrul de motorină costă 8,89 lei.

Reamintim că, la începutul săptămânii, Guvernul maghiar a plafonat prețurile la combustibil. În Ungaria, un litru de benzină costă 595 de forinți, echivalentul a 7,72 de lei, în timp ce un litru de motorină costă 615 forinți, adică echivalentul a 7.98 lei.

Guvernul maghiar a luat decizia plafonării pentru a veni în sprijinul cetățenilor, dar și transportatorilor din Ungaria, în contextul creșterii prețurilor la combustibil, pe fondul crizei petroliere cauzată de întreruperea transportului de țiței rusesc prin conducta Drujba, de care Ungaria depindea, dar și pe fondul scumpirilor determinate de războiul din Golf.