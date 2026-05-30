Explicația surprinzătoare a Maiei Sandu după decretul pentru Traian Băsescu: „Nu puteam face asta mai devreme”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a explicat motivele pentru care decretul de restabilire a cetățeniei moldovenești pentru Traian Băsescu a fost semnat abia în această perioadă, deși fostul lider de la Cotroceni a rămas fără acest statut încă din 2017.

În cadrul emisiunii online „Jurnal politic”, șefa statului moldovean a precizat că procedura nu putea fi demarată fără o solicitare oficială din partea lui Traian Băsescu. Potrivit acesteia, cererea a fost depusă recent, iar autoritățile au urmat pașii prevăzuți de lege.

„Am putut acorda această cetăţenie acum, pentru că doar acum câteva săptămâni am primit cererea semnată de domnul preşedinte Băsescu. Nu puteam legal să-i ofer cetăţenia atâta timp cât nu aveam o solicitare în scris făcută de domnul preşedinte Băsescu.

În momentul în care această cerere a fost făcută, am mers pe procedurile legale şi, iată, în aceste zile am putut să semnez decretul”, a declarat Maia Sandu.

Traian Băsescu a anunțat la începutul săptămânii că și-a recăpătat cetățenia Republicii Moldova, mulțumindu-i public Maiei Sandu pentru decizie. Fostul președinte al României a transmis că va continua să susțină parcursul european al Republicii Moldova, dar și idealul reunificării.

Băsescu a primit pentru prima dată cetățenia moldovenească în 2016. Un an mai târziu, aceasta i-a fost retrasă prin decretul semnat de fostul președinte pro-rus Igor Dodon, decizie care a generat numeroase controverse la acea vreme.

Fostul șef al statului român, care a condus România între 2004 și 2014, revine astfel oficial în rândul cetățenilor Republicii Moldova, după aproape nouă ani de la acordarea inițială a cetățeniei și opt ani de la retragerea acesteia.