Românul care a urcat Everestul la 75 de ani

La 75 de ani, româno-americanul Viorel „Wally” Știrbu a reușit o performanță care pentru mulți pare imposibilă chiar și la jumătate din această vârstă: a ajuns pe vârful Everest, cel mai înalt punct de pe planetă, aflat la 8.848 de metri altitudine.

Viorel Știrbu, născut la Vaslui, România, a devenit al cincilea septuagenar care a atins vârful Muntelui Everest, cel mai înalt munte din lume, potrivit Monitorului de Vaslui. Expediția, încheiată cu succes pe 18 mai 2026, marchează finalizarea „Provocării celor Șapte Summit-uri” pentru Viorel Știrbu, ceea ce înseamnă că a cucerit cele mai înalte șase vârfuri din Himalaya. Anterior, alpinistul născut la Vaslui escaladase și cei mai înalți munți din cele două Americi.

În 1978, Viorel Știrbu, sau „Wally”, cum îl numesc prietenii săi, a părăsit Pușcașiul pentru a emigra în Statele Unite ale Americii. După o carieră de 27 de ani ca pompier, timp în care s-a dedicat și sporturilor de anduranță și a finalizat peste 20 de triatloane, Wally Știrbu a ales să-și urmeze o altă pasiune: escaladarea celor mai înalte vârfuri din lume. A început cu munți din cele două Americi, inclusiv Muntele McKinley, precum și din Indonezia, unde a escaladat Piramida Carstensz în 2014, ajungând în cele din urmă în Antarctica.

Acum zece ani, a decis să escaladeze cele mai înalte șase vârfuri din Himalaya, o provocare cunoscută sub numele de „Provocarea celor Șapte Vârfuri”. Cu toate acestea, o avalanșă declanșată de un cutremur, soldată cu 18 victime, l-a surprins în tabăra de bază la peste 6.000 de metri altitudine.

Ulterior, și-a reluat încercările și, după ce a cucerit Muntele Manaslu (8.163 m) anul trecut și alte 14 vârfuri, a atins vârful Muntelui Everest pe 18 mai 2026, „devenind unul dintre cei mai în vârstă alpiniști care au terminat râvnita serie de ascensiuni”, așa cum a remarcat The Tourist Times, o platformă de știri nepaleză.