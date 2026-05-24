Actualitate· 1 min citire

Premieră! România a trimis 4.000 de oi în Algeria cu avionul

24 mai 2026, 13:15
ovine

ovine

Articol scris de Andreea Damian

România a realizat primul transport aerian cargo de ovine către Algeria, livrând peste 4.000 de animale în cadrul unei operațiuni descrise ca o premieră logistică în exportul zootehnic, a anunțat duminică Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit ANSVSA, transportul a fost efectuat cu avioane cargo și a ajuns la destinație în aproximativ două ore și jumătate, în condiții de siguranță. Alte transporturi similare sunt programate în perioada următoare.

„Folosirea de zboruri cargo pentru a importa ovine din România plasează calitatea cărnii românești într-un segment super-premium”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu.

Acesta a subliniat eficiența noii metode de transport și impactul asupra bunăstării animalelor, comparativ cu transportul maritim.

„Subliniez și apreciez progresul crucial în termeni de eficiență logistică și siguranță pentru animale. Ovinele ajung la destinație în doar două ore și jumătate, spre deosebire de un transport maritim care poate dura până la 8 zile. Cu alte cuvinte, avem o confirmare clară a încrederii pe care am câștigat-o într-o piață nouă pe care am deschis-o anul trecut. Calitatea și siguranța sanitar-veterinară definesc această colaborare”, a mai afirmat oficialul.

ANSVSA a precizat că Algeria a decis ca întreg necesarul de ovine pentru anul 2026, inclusiv pentru sărbătoarea Eid al-Adha, să fie asigurat exclusiv din România, în contextul extinderii colaborării comerciale dintre cele două state.

Citește și:

Mai multe articole despre

oi, ovine, transport, Algeria

Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News

Economie

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe