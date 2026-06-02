Șeful Satului Major al Apărării, audiat la DNA Militar. Generalul Gheorghiță Vlad va fi pus sub acuzare -SURSE

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a ajuns marți la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Secția Militară, pentru a fi audiat într-un dosar ce vizează modul în care s-au desfășurat anumite proceduri de concurs în cadrul Armatei Române, potrivit surselor Realitatea PLUS.

UPDATE - Reacția Statului Major al Apărării

”În acest moment, Direcția Națională Anticorupție desfășoară activități specifice de verificare. Pentru a nu influența acțiunile aflate în desfășurare, Statul Major al Apărării nu poate face comentarii suplimentare. Instituția cooperează pe deplin cu autoritățile abilitate și va comunica informațiile care pot fi făcute publice, în condițiile legii”, a transmis Statul Major al Apărări printr-un comunicat.



UPDATE - Șeful Satului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, va fi pus sub acuzare

Potrivit unor surse judiciare, generalul Gheorghiță Vlad, citat inițial în calitate de martor, ar urma să fie pus sub acuzare de procurorii militari. Aceleași surse susțin că anchetatorii analizează o posibilă infracțiune de complicitate la uzurparea funcției.

Dosarul vizează semnarea unui ordin de către șeful Armatei care, potrivit interpretării procurorilor, ar fi intrat exclusiv în atribuțiile ministrului Apărării. Prin emiterea acestui document, generalul Gheorghiță Vlad ar fi facilitat accesul fiicei unui general pe un loc destinat personalului militar.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Generalul Gheorghiță Vlad a ajuns la sediul DNA, însoțit de gărzi de corp, și a evitat dialogul cu jurnaliștii.

În momentul publicării acestei știri, nu există informații oficiale privind motivul prezenței șefului Statului Major al Apărării la DNA și nici calitatea în care a fost chemat de procurorii anticorupție.

Cu toate acestea, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora ancheta procurorilor militari se concentrează asupra unor concursuri organizate în instituția aflată în subordinea generalului Gheorghiță Vlad.

Este pentru prima dată în istoria recentă când un șef al Armatei aflat în funcție este citat la un parchet militar.

Cazul apare într-un context sensibil pentru această instituție, marcat de recentele incidente de securitate și de controversele privind programele de înzestrare și achizițiile militare derulate de România.