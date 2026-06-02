Oana Țoiu, discurs în plenul Consiliului de Securitate al ONU: „Ignorarea suferinței umane de către Rusia nu contravine doar Cartei ONU, ci ignoră efortul celor care au dorit să ne apropie de pace”

Sursă: realitatea.net

Ministrul de Externe Oana Toiu a luat cuvântul marți în plenul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, condamnând ferm acțiunile Federației Ruse, după ce o dronă de tip Geran-2, de fabricație rusă, a intrat în spațiul aerian al României și s-a prăbușit la etajul 10 al unui bloc de locuințe din Galați, în noaptea de 28 spre 29 mai.

UPDATE

Oana Țoiu a atras atenția că, doar în acest an, România a înregistrat peste 30 de incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian național, cu o frecvență în creștere. Incidente similare au fost semnalate și în Polonia, Estonia, Lituania și Letonia.

România, prin vocea Oanei Țoiu a reiterat sprijinul pentru un armistițiu imediat, deplin și necondiționat, urmat de o pace justă și durabilă în Ucraina, cu garanții de securitate robuste și respectarea integrității teritoriale în conformitate cu Carta ONU.

Oana Țoiu: „Este pentru prima dată în cei 70 de ani a apartenenței la ONU când România solicită o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate”

Ministrul de Externe a menționat că declarația României a fost susținută în cadrul reuniunii de 56 de țări, subliniind că prezența sa la New York reprezintă „n act de responsabilitate din partea noastră și angajamentul autentic față de principiile care stau la baza multilateralismului și autorității Consiliului”.

„Doamnă Președintă, vă mulțumesc că ați convocat Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Mulțumesc, de asemenea, președinției, președinției chineze, pentru sprijinul acordat în pregătirea acestei reuniuni. Și partenerilor care au susținut solicitarea României. Gravitatea acestui moment nu poate fi exagerată. Este pentru prima dată în cei 70 de ani de istorie a apartenenței noastre la ONU când România solicită o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate pe o problemă care ne privește în mod direct.

Țoiu: „Am reușit să fim un partener de securitate pentru regiune”

Istoria noastră nu a fost lipsită de provocări. Mai ales că am auzit aici, în această sală, referiri la cine înțelege Federația Rusă. Aș spune că partea estică a Europei o înțelege. Avem partea noastră de înțelegere a acesteia. Și deși istoria noastră nu a fost lipsită de provocări, nu am apelat la Consiliul de Securitate al ONU până astăzi. Dar o facem astăzi pentru că ceea ce am realizat în toți acești ani a fost să construim o țară sigură, să construim o economie în creștere. Am înzecit economia în cele trei decenii care au trecut.

Am reușit, de asemenea, să fim un partener de securitate pentru regiune. Și dorim să vedem acest lucru perpetuându-se în viitor. Dar înțelegem acum mai mult decât oricând că, pentru ca acest lucru să se întâmple, pentru ca acest lucru să fie fără riscuri, trebuie să facem tot ce ne stă în putință, individual și colectiv, pentru a ajuta la oprirea războiului de la granița noastră și pentru a găsi o cale diplomatică în această direcție. Avem o responsabilitate comună, nu doar de a trasa o linie, ci de a ne asigura că nu o deplasăm. Cum unii și-ar dori uneori.

Este imperios necesar ca Consiliul să abordeze această escaladare inutilă de către Federația Rusă în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei. Consiliul de Securitate este cel mai puternic instrument al comunității internaționale. Un instrument comun pe care îl avem pentru a preveni percepția normalizării abuzului. Nu putem și nu trebuie să deplasăm linia pe care am trasat-o. Nu trebuie să considerăm escaladările actuale drept noua normalitate.

În noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească purtând explozibili a violat spațiul aerian al României la ora 2:00 dimineața. Analiza noastră militară arată că această dronă a făcut inițial parte dintr-un roi de drone folosite într-un atac nocturn împotriva infrastructurii civile ucrainene de pe Dunăre. A zburat timp de 4 minute pe teritoriul nostru și în cele din urmă s-a prăbușit la etajul 10 al unui bloc de locuințe din orașul Galați, România. Zona unde s-a prăbușit este aproape de zona de frontieră dintre România, Republica Moldova și Ucraina.

De la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei, dronele rusești au intrat de numeroase ori în spațiul aerian al României, precum și în spațiul aerian al altor parteneri din Europa Centrală și de Est, încălcând dreptul internațional și Carta ONU. Aceste exemple au fost aduse la cunoștința Consiliului — din Polonia, Estonia, Lituania și Letonia. De la începutul invaziei, au fost aduse în atenția acestui Consiliu. Și am discutat pe larg despre ele și ne-am exprimat solidaritatea reciprocă. În cazul României, doar în acest an, am înregistrat mai mult de 30 de astfel de incursiuni. Și am observat o frecvență în creștere.

Ceea ce face diferit de data aceasta, însă, este că este pentru prima dată de la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei că cetățeni români au nevoie și de îngrijiri medicale, și că proprietăți românești au fost grav avariate. O mamă și un copil au fost răniți și au necesitat îngrijiri medicale, dar acum sunt în afara oricărui pericol. Impactul a provocat un incendiu și daune extinse clădirii. Clădirea a fost evacuată temporar.

Doresc să ofer un context. Drona s-a prăbușit într-o zonă rezidențială extrem de dens populată, unde copii, femei și bărbați trăiesc în siguranță alături de familiile lor. Efectele ar fi putut fi și mai devastatoare. România condamnă ferm acest comportament iresponsabil și pătrunderea repetată a vehiculelor rusești pe teritoriul nostru suveran. Indiferent care a fost destinația lor inițială, gravitatea acțiunii și responsabilitatea autorului sunt clare. Riscul subminează în continuare pacea și securitatea în Europa și, prin implicațiile sale mai largi, reprezintă o preocupare pentru întreaga apartenența la ONU.

„Analiza noastră arată că drona prăbușită la Galați este o Geran-2 de origine rusă”

Doamnă Președintă, analiza noastră militară arată fără niciun dubiu că drona prăbușită joi noaptea la Galați este o Geran-2 de origine rusă. Această concluzie incontestabilă este susținută de concluziile clare ale unui raport tehnic emis de investigatorii noștri speciali și prezentat public de Președintele nostru. Pe baza unui set consistent de dovezi tehnice. Pe lângă o inscripție în caractere chirilice cu numele Geran-2, din fragmentele recuperate, raportul a stabilit în mod concludent că componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de control, motorul, elementele constructive prezintă similarități cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior în România și identificate ca fiind fabricate în Federația Rusă. Raportul arată, de asemenea, că marcajele de fabricație, inscripțiile tehnice, caracteristicile constructive și materialele utilizate urmează același proces tehnologic. Analiza chimică indică aceeași origine.

Doamnă Președintă, încălcările iresponsabile de către dronele rusești ale spațiului aerian al României și al altor parteneri din Europa Centrală și de Est s-au produs în mod repetat de la izbucnirea războiului împotriva Ucrainei. Acest Consiliu s-a întrunit și după astfel de incidente. Cel mai recent incident reprezintă o realitate extrem de tulburătoare. Deoarece arată un tipar din ce în ce mai accentuat de lovituri indiscriminate cu drone, care rănesc civili dincolo de frontieră, iar un astfel de comportament este inacceptabil în baza Cartei ONU și a dreptului internațional.

Acest război modern, cu vehicule autonome, nu creează distanță față de responsabilitate. Reamintim recentele avertismente ale Secretarului General în acest Consiliu, cu o zi înainte de incident, că ritmul escaladării pe care îl observăm în atacurile împotriva Ucrainei generează consecințe grave și de amploare. Acestea trebuie abordate și contenite nu numai din cauza impactului lor extrem de grav la fața locului și în sine — care reprezintă un motiv serios de îngrijorare și condamnare — ci și pentru că erodează premisele de bază ale diplomației, păcii și securității.

Oricând, oriunde, în orice situație, atacurile împotriva civililor și a infrastructurii civile cer condamnare în cei mai fermi termeni. România reiterează solidaritatea noastră cu vecinul nostru Ucraina și cu poporul său în legitima lor autoapărare împotriva agresorului și în exercitarea dreptului lor suveran de a-și alege liber viitorul.

De la începutul agresiunii, am asistat la relatări cutremurătoare despre imensul tribut al războiului asupra civililor din Ucraina. Curajul ucrainenilor, sacrificiul lor, puterea lor de inovație și reziliență trebuie respectate și sprijinite. Dar pentru că au o capacitate sporită de a se apăra, nu trebuie să considerăm aceasta drept noua normalitate. Trebuie să continuăm să creștem presiunea diplomatică asupra agresorului pentru a se opri.

De mult timp, România este o țară de încredere și un furnizor de securitate în regiunea sa și dincolo de aceasta. Eforturile noastre au beneficiat partenerii noștri din întreaga lume — fie că este vorba de Inițiativa pentru Cereale din Marea Neagră, care a facilitat accesul cerealelor ucrainene la consumatori din întreaga lume, Coridoarele de Solidaritate ale UE, contribuția noastră la deminarea Mării Negre alături de partenerii noștri — acestea sunt doar câteva domenii în care sperăm că am contribuit semnificativ și vom continua să o facem.

Avem cea mai lungă frontieră cu războiul și avem responsabilitatea de a o proteja. Desigur, pentru cetățenii noștri, dar și pentru că este frontiera Uniunii Europene cu războiul, este frontiera membrilor aliați NATO și, de asemenea, nu este doar o responsabilitate comună, ci și ceva care expune România la consecințele războiului. Și asta ne face și mai rezilienți în continuarea efortului spre calea păcii.

De la izbucnirea războiului în 2022, aceste consecințe s-au resimțit în regiunea mai largă a Mării Negre, inclusiv în vecina Republică Moldova. Desigur, nu suntem părți ale războiului și am fost clari în această privință încă din prima zi. Dar dorim să facem parte din efortul de oprire a războiului și de a obține o pace stabilă. Trebuie să căutăm împreună acea cale.

Reiterăm sprijinul nostru pentru un armistițiu pe deplin mediat și necondițional și pentru urmărirea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile în Ucraina, în conformitate cu Carta ONU și dreptul internațional, și cu respectarea deplină a principiilor suveranității, independenței, integrității teritoriale în cadrul frontierelor recunoscute internațional.

Am mai spus-o în acest Consiliu și o vom repeta și astăzi. Garanțiile de securitate robuste și funcționale pentru Ucraina sunt esențiale pentru o pace credibilă în fața unui agresor cu un istoric de recidivă în încălcarea dreptului internațional.

„Federația Rusă care ar trebui să asigure respectarea deplină a Cartei ONU este totodată agresorul”

Acest comportament iresponsabil și desconsiderarea flagrantă a suferinței umane nu contravin doar Cartei ONU și dreptului internațional, inclusiv dreptului internațional umanitar, ci ignoră în mod intenționat efortul diplomatic condus de cei care au dorit să ne apropie de pace. Ne confruntăm din nou și din nou cu un paradox uimitor.

Căutăm responsabilizarea în acest Consiliu, unde Federația Rusă, un membru permanent care ar trebui să asigure respectarea deplină a Cartei ONU și a dreptului internațional, este totodată agresorul. O astfel de impunitate și o abatere flagrantă de la principiile și scopurile fundamentale ale Cartei ONU contravin misiunii de bază a acestei organizații: menținerea păcii și securității internaționale prin cooperare de bună credință între statele membre.

Mai mulți membri ai acestui Consiliu au subliniat înaintea noastră că acest tip de comportament escaladatoriu reprezintă o provocare concretă la adresa păcii și securității internaționale și trebuie condamnat ca atare.

Solicitarea României pentru această reuniune și prezența mea în această sală reprezintă un act de responsabilitate din partea noastră și angajamentul autentic față de principiile care stau la baza multilateralismului și autorității Consiliului.

Permiteți-mi să apreciez exprimarea sprijinului și solidarității transmise de comunitatea internațională în urma incidentului de la Galați, inclusiv în jurul acestei mese. Și în cadrul declarației de presă anterioare acesteia, unde am prezentat o declarație în numele a 56 de țări, și suntem recunoscători pentru aceasta. Aceasta reconfirmă rolul crucial al Consiliului de Securitate și al Națiunilor Unite în ansamblu în a se asigura că încălcările Cartei ONU și ale dreptului internațional nu rămân neabordate și nesancționate.

„Cetățenii mei de acasă întreabă dacă cuvintele sunt suficiente pentru situația în care ne aflăm”

Cetățenii mei de acasă întreabă dacă cuvintele sunt suficiente pentru situația în care ne aflăm. Dar suntem angajați pe calea diplomatică înainte, și mai ales în această sală, mai ales în Consiliul de Securitate, cuvintele dețin o putere puternică. Este legitimitatea cea mai largă a unei instituții de a găzdui astfel de dialoguri necesare, oricât de incomode ar fi acestea.

Dialogurile necesare pentru a sprijini pacea, și pentru aceasta avem nevoie de un răspuns comun, așa cum am văzut în aceste zile, pentru a semnala încălcările dreptului internațional. Și avem nevoie să sprijinim colectiv calea spre pace la frontiera noastră. Acesta este și un alt motiv pentru care vorbim astăzi aici și suntem recunoscători și pentru intervențiile dumneavoastră.

Adevărul nu este întotdeauna evident de la sine. Adevărul însuși trebuie și el protejat, la fel cum ne protejăm pământul, apele, aerul. Trebuie să protejăm faptele. Pentru că sunt interpretate greșit și uneori, cei care nu au argumente pentru a-și putea explica comportamentul, încearcă să scape de responsabilitate încercând să înlocuiască adevărul cu propriile lor narațiuni. Astfel, prezența noastră astăzi aici, intervenția noastră astăzi aici, este și în apărarea adevărului și pentru a ne asigura că cei care sunt victime ale agresorului, ale agresiunii, nu sunt prezentați ca agresori.

România va continua să fie un partener de încredere și suntem recunoscători pentru sprijinul internațional pe care îl vedem în această comunitate. Vă mulțumesc.”, a declarat Oana Țoiu în plenul Consiliului de Securitate al ONU.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Oana Țoiu a amintit în cadrul unei conferințe de presă la Consiliul de Securitate al ONU că incidentul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 mai, în contextul unui atac aerian al Rusiei asupra Ucrainei. Potrivit ministrului de Externe, drona a căzut și a explodat pe acoperișul unui imobil rezidențial, declanșând un incendiu și determinând evacuarea clădirii.

Oana Țoiu: „Un astfel de comportament este inacceptabil în dreptul internațional și trebuie să înceteze”

„Pentru prima dată, au existat răniți în rândul cetățenilor români: două persoane au fost rănite, iar mai mulți locatari au avut nevoie de îngrijiri.”, a declarat Oana Țoiu.

Țoiu a subliniat că încălcările spațiului aerian de către drone rusești au devenit frecvente în statele din Europa Centrală și de Est, ca urmare a escaladării conflictului din Ucraina. Ea a calificat incidentul drept „inacceptabil în baza dreptului internațional”.

Declarația Oanei Țoiu a fost făcută în numele a 56 de guverne, inclusiv state membre ale Uniunii Europene și NATO, dar și parteneri internaționali.

În urma incidentului, România a solicitat convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, invocând prevederile Cartei ONU, pentru a analiza riscurile la adresa securității europene.

„Cel mai recent incident a avut un impact direct asupra siguranței și securității civililor nevinovați din România”

„Prezint această declarație în numele a 56 de guverne, reprezentând aliații și partenerii noștri din Uniunea Europeană și NATO, precum și națiuni partenere din întreaga lume, reunite aici în semn de solidaritate alături de guvernul meu, România.

În noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească încărcată cu explozibili a pătruns în spațiul aerian al României, încălcând dreptul internațional. Drona, care făcea parte dintr-un atac aerian asupra Ucrainei, s-a prăbușit și a explodat pe acoperișul unui bloc de locuințe din municipiul Galați, România. Pentru prima dată, au existat răniți în rândul cetățenilor români: două persoane au fost rănite, iar mai mulți locatari au avut nevoie de îngrijiri.

Impactul a provocat un incendiu și pagube extinse, ceea ce a dus la evacuarea clădirii. Încălcările spațiului aerian de către drone rusești deasupra României și a altor parteneri din Europa Centrală și de Est s-au produs în mod repetat de la izbucnirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și reprezintă o consecință directă a tacticilor de escaladare folosite de Rusia în atacurile sale asupra Ucrainei.

„Atacurile împotriva civililor trebuie condamnate în cei mai duri termeni, oriunde au loc”

Cel mai recent incident a avut un impact direct asupra siguranței și securității civililor nevinovați din România. Un astfel de comportament este inacceptabil în dreptul internațional și trebuie să înceteze. Reamintim declarațiile recente ale Secretarului General, potrivit cărora atacurile împotriva Ucrainei generează consecințe grave și de amploare, care trebuie abordate și limitate.

Atacurile împotriva civililor trebuie condamnate în cei mai duri termeni, oriunde au loc. Reiterăm sprijinul nostru pentru o încetare a focului deplină, imediată și necondiționată și pentru realizarea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile în Ucraina.

În lumina acestor încălcări ale dreptului internațional, România a solicitat convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate, în conformitate cu articolele 44 și 45 din Cartă, pentru a aborda aceste chestiuni grave. Reuniunea care va avea loc imediat va analiza riscurile care subminează în continuare pacea și securitatea în Europa.

Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Vă mulțumesc pentru sprijin.”, a declarat Oana Țoiu la Consiliul de Securitate al ONU.