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Politica· 1 min citire
Ciprian Ciucu, așteptat la secția de poliție pentru semnarea controlului judiciar
Ciprian Ciucu
Publicat19 iun. 2026, 08:43
Sursărealitatea.net
Ciprian Ciucu urmează să se prezinte la Secția 25 de Poliție din Drumul Taberei pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă pentru 60 de zile în dosarul în care este inculpat pentru luare de mită, potrivit Realitatea PLUS.
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