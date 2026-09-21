Mesajul lui Siegfried Mureșan după publicarea decretului. „Obiectivul este formarea unui guvern competent”

Siegfried Mureșan a transmis luni primul mesaj după ce decretul prin care a fost desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial.
Premierul desemnat i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată și a anunțat că începe demersurile pentru formarea noului Guvern.
Mesaj pentru Nicușor Dan
Mureșan i-a mulțumit șefului statului pentru desemnare și a spus că obiectivul său este formarea unui Executiv competent, stabil și capabil să răspundă problemelor cu care se confruntă România.
Premierul desemnat a transmis că noul Guvern trebuie să corecteze ceea ce consideră a fi nedreptăți acumulate în societate și să continue măsurile necesare pentru funcționarea statului.
„Lumina” aprinsă de Bolojan rămâne
În mesajul său, Mureșan a preluat și metafora folosită anterior de Ilie Bolojan. El a spus că nu intenționează să renunțe la măsurile prin care fostul premier a încercat să facă ordine în administrație.
„Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii”, a transmis Mureșan, adăugând că nu va „stinge lumina” și că vrea să continue verificarea modului în care funcționează administrația publică.
Mureșan a precizat că demersul pe care îl propune nu este îndreptat împotriva unei persoane sau a unui grup, ci urmărește ca oamenii care muncesc și respectă regulile să beneficieze de rezultatele muncii lor.
Încep negocierile pentru Guvern
Desemnarea oficială îi deschide lui Mureșan perioada de 10 zile în care trebuie să formeze Cabinetul și să ceară Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei miniștrilor.
PNL, USR și UDMR susțin desemnarea sa, însă pentru învestirea Guvernului este nevoie de o majoritate parlamentară. Premierul desemnat trebuie să continue negocierile cu formațiunile parlamentare pentru a obține voturile necesare.
În acest moment, procesul de formare a noului Executiv intră în etapa negocierilor politice, iar Mureșan trebuie să își definitiveze atât programul de guvernare, cât și componența Cabinetului.