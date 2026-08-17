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Politica· 2 min citire
Noi sesiuni extraordinare ar putea fi convocate săptămâna aceasta la Parlament
Parlamentul României
Publicat17 aug. 2026, 08:01
Sursărealitatea.net
Pe ordinea de zi la Camera Deputaților s-ar putea afla cererea de reexaminare a legii privind finalizarea hidrocentralelor blocate în arii protejate, contestată de preşedintele Nicuşor Dan, iar pe agenda senatorilor ar urma să revină şi proiecte legate de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală sau de Agenţia Domeniilor Statului.
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