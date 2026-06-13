Advertising
Politica· 1 min citire
Țara e în pericol: noul avertisment al președintelui.
Nicușor Dan
Publicat13 iun. 2026, 14:28
Sursărealitatea.net
"România e pe cale să sufere o cădere economică bruscă".
Citește și
- 13:52Premierul desemnat, așteptat să prezinte programul de guvernare
- 10:16George Simion: „Avem toate motivele pentru suspendarea președintelui!”
- 10:08Măsuri de securitate fără precedent înaintea SUMMITULUI G7. Moment istoric: Realitatea PLUS va transmite de la eveniment
- 10:00Cele trei scenarii de GUVERN de pe masa lui Nicușor Dan. Ce variante are președintele dacă guvernul Tomac nu trece la vot?
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News