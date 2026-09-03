Liga Națiunilor: Se pun în vânzare biletele pentru meciul Polonia – România

Tichetele vor putea fi cumpărate începând de joi, 3 septembrie, online, de pe platforma Federației Române de Fotbal, până pe 18 septembrie sau până la epuizarea lor.
Biletele destinate suporterilor români pentru partida Polonia – România, din Liga Națiunilor, vor fi puse în vânzare joi, 3 septembrie, în jurul prânzului, a anunțat Federația Română de Fotbal.
Tichetele vor putea fi cumpărate online, de pe platforma Federației Române de Fotbal, până pe 18 septembrie sau până la epuizarea lor.
Prețul unui bilet este de 225 de lei.
Fanii tricolorilor vor avea la dispoziție 2.750 de locuri în peluza Stadionului Național din Varșovia.
Fiecare suporter va putea comanda cel mult 4 bilete. Acestea vor fi nominale, astfel că la efectuarea comenzii vor trebui introduse datele de identificare ale beneficiarilor, inclusiv numele și codul numeric personal.
Biletele vor fi trimise pe adresa de e-mail utilizată la plasarea comenzii, în apropierea datei disputării partidei, după distribuirea lor de către organizatori către Federația Română de Fotbal.
Meciul Polonia – România este programat vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45, și reprezintă a treia partidă a tricolorilor în grupa B4 din Liga Națiunilor. Din aceeași grupă mai fac parte Suedia și Bosnia-Herțegovina.
România va începe campania pe 25 septembrie, în deplasare cu Suedia, după care va întâlni Bosnia-Herțegovina, pe teren propriu, în 28 septembrie.
Din cauza incidentelor provocate de suporteri la meciul cu naționala statului Kosovo, partida cu Bosnia-Herțegovina se va desfășura fără suporteri.
Următoarele partide sunt programate cu Polonia, pe 2 octombrie, cu Suedia, pe 5 octombrie, cu Polonia, pe 14 noiembrie, și cu Bosnia-Herțegovina, pe 17 noiembrie.