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Alertă pe litoral după un nou caz de înec. O persoană inconștientă a fost scoasă din mare la Eforie Sud
FOTO: Arhivă
Un nou incident grav a avut loc pe litoralul românesc, unde numărul cazurilor de înec continuă să crească. O persoană inconștientă a fost scoasă din apele Mării Negre în stațiunea Eforie Sud, declanșând o intervenție de urgență a salvatorilor.
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