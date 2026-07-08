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Alertă pe litoral după un nou caz de înec. O persoană inconștientă a fost scoasă din mare la Eforie Sud

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 8 iul. 2026, 13:04

Un nou incident grav a avut loc pe litoralul românesc, unde numărul cazurilor de înec continuă să crească. O persoană inconștientă a fost scoasă din apele Mării Negre în stațiunea Eforie Sud, declanșând o intervenție de urgență a salvatorilor.

Incidentul s-a produs în zona restaurantului Peluza, unde martorii au observat persoana aflată în dificultate și au alertat autoritățile.

Echipajele medicale au intervenit de urgență

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” a anunțat, marți, 8 iulie 2026, că la locul incidentului au fost trimise rapid echipaje medicale de prim ajutor.

Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, după ce victima a fost scoasă din apă în stare de inconștiență.

La această oră, intervenția este în desfășurare, iar autoritățile nu au comunicat deocamdată informații suplimentare despre identitatea persoanei sau despre starea acesteia.

Seria incidentelor de pe litoral continuă

Cazul de la Eforie Sud vine în contextul în care, în ultimele zile, pe litoralul românesc au fost înregistrate tot mai multe situații în care turiștii au avut nevoie de ajutor după ce au intrat în mare.

Autoritățile le recomandă celor aflați la mare să respecte indicațiile salvamarilor și să evite intrarea în apă atunci când condițiile de înot sunt periculoase.

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