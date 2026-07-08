Un an de la crima care a îngrozit România. Emil Gânj e încă de negăsit: familia Andei trăiește sub protecția poliției

Publicat 8 iul. 2026, 08:40 Sursă Realitatea.net

La un an de la crima care a zguduit localitatea Miheșu de Câmpie, Emil Gânj este în continuare căutat de autorități. Bărbatul figurează pe lista „Most Wanted” a Poliției Române, după ce a fost condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție. Mandatul de executare a pedepsei a fost emis de Tribunalul Mureș pe 16 iunie 2026.

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