Minivacanța de 1 Mai 2026: Câte zile libere au angajații din România
Ziua de 1 Mai pică vineri anul acesta, ceea ce înseamnă un weekend prelungit pentru angajați, în timp ce elevii vor avea liber doar o zi.
Minivacanța de 1 Mai 2026 oferă românilor un nou moment de relaxare, la scurt timp după zilele libere care au avut loc de Paște. Anul acesta, Ziua Muncii cade într-o zi de vineri, ceea ce înseamnă automat un weekend extins și o ocazie bună pentru o scurtă ieșire de primăvară.
În total, angajații din România au 17 zile libere legale în 2026, dintre care 12 pică în timpul săptămânii, ceea ce crează ocazia de mai multe perioade de pauză pe parcursul anului.
De ce este zi liberă pe 1 Mai
Data de 1 Mai este cunoscută drept Ziua Muncii și face parte din lista sărbătorilor legale. Aceasta simbolizează, la nivel internațional, lupta pentru drepturile salariaților și pentru condiții de muncă mai bune. Ziua este, de fapt, celebrată în numeroase țări europene.
În România, Codul Muncii stabilește această zi ca nelucrătoare, cu excepția domeniilor unde activitatea nu poate fi oprită.
Zilele libere legale în 2026
1 ianuarie, Anul Nou (joi)
2 ianuarie, a doua zi de Anul Nou (vineri)
6 ianuarie, Boboteaza (marți)
7 ianuarie, Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri)
24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă)
10 aprilie, Vinerea Mare (vineri)
12 aprilie, Paștele ortodox (duminică)
13 aprilie, a doua zi de Paște (luni)
1 mai, Ziua Muncii (vineri)
31 mai, Rusaliile (duminică)
1 iunie, a doua zi de Rusalii și Ziua Copilului (luni)
15 august, Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă)
30 noiembrie, Sfântul Andrei (luni)
1 decembrie, Ziua Națională a României (marți)
25 decembrie, prima zi de Crăciun (vineri)
26 decembrie, a doua zi de Crăciun (sâmbătă)
