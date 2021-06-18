Cross-ul transfrontalier Giurgiu-Ruse va avea loc în toamnă, după un an de pauză

În condițiile în care situația pandemică o va permite, administrațiile din Giurgiu și Ruse își doresc organizarea în toamna acestui an a celei de-a cincea ediții a evenimentului sportiv
În condițiile în care situația pandemică o va permite, administrațiile din Giurgiu și Ruse își doresc organizarea în toamna acestui an a celei de-a cincea ediții a evenimentului sportiv Free Spirit Run Giurgiu-Ruse, păstrând elementele deja consacrate, traseul și clasificarea.
În acest sens, a avut loc, zilele trecute, la Primăria Giurgiu, o primă discuție de principiu, la care a participat echipa organizatorică de la Ruse, condusă de președintele Clubului Sportiv Dunav, Evgheni Ignatov și cea de la Giurgiu, reprezentată de viceprimarul Marian Damian și de președintele Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu, Mirel Marin.Ambii parteneri au convenit ca acest eveniment să aiba loc, cel mai probabil pe 26 septembrie 2021, cu startul de la Giurgiu și finish-ul la Ruse, pe traseul cunoscut de 15 km, cu o limită de participanți de până la 300, cu respectarea normelor în vigoare.Evenimentul sportiv va beneficia, ca și în edițiile precendete, de sprijinul autorităților publice, federațiilor de atletism din ambele țări, al sponsorilor și al comunităților din Giurgiu și Ruse, încântate să găzduiască acest cros aflat la ediția a V-a.Detaliile de înscriere și organizare urmează să fie făcute publice în momentul în care va fi gata si actualizarea site-ului oficial și anunțată public.Free Spirit Run Ruse-Giurgiu a luat naștere în 2016, la propunerea partenerilor bulgari și de atunci, anual, cu excepția anului 2020, acest eveniment sportiv s-a desfasurat pe sistem de reciprocitate, cu privire la sensul de alergat și asigurarea bugetului de premiere, reunind sportivi din peste 20 de țări.
Sursa: Realitatea de Giurgiu