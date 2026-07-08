CM 2026: Elveția învinge Columbia la penalty-uri și ajunge în primul sfert de finală mondială după 1954

Elveția va întâlni Argentina în sferturile de finală, la Kansas City, după ce echipa lui Lionel Scaloni a reușit marți o revenire spectaculoasă, de la 0-2, și a învins Egiptul cu 3-2.
Ruben Vargas a transformat penalty-ul decisiv pentru Elveția, care a învins Columbia cu 4-3 la loviturile de departajare, după 120 de minute fără gol.
Rezultatul trimite naționala elvețiană în primul său sfert de finală la o Cupă Mondială după 1954, unde va întâlni deținătoarea trofeului, Argentina.
Loviturile de departajare au înclinat balanța în favoarea Elveției după ce portarul Gregor Kobel a apărat penalty-ul executat de Cucho Hernandez, iar Davinson Sanchez trimisese anterior în transversală. Deși Manuel Akanji a ratat și el pentru Elveția, șutând peste poartă, Vargas nu a greșit și a trimis penalty-ul câștigător în colțul de jos.
„Îmi este foarte greu să realizez ce am reușit astăzi”, a spus Vargas, adăugând: „Sunt recunoscător pentru acest moment. A fost un meci extraordinar pentru mine. Timp de 120 de minute am dat totul pe teren. Am întâlnit un adversar puternic, dar acum am scris istorie. A fost incredibil că am putut marca penalty-ul decisiv.”
Rezultatul este o mare dezamăgire pentru Columbia, care încerca să ajungă în sferturile de finală pentru doar a doua oară în istoria sa, după performanța reușită la Cupa Mondială din 2014, din Brazilia.
Cea mai bună ocazie a primei reprize a venit în minutul 21, când mijlocașul columbian Gustavo Puerta a trimis un șut spre colțul îndepărtat de la aproximativ 18 metri, obligându-l pe Kobel la o intervenție excelentă, în plonjon, în stânga sa.
Elveția a răspuns câteva momente mai târziu, dar portarul Columbiei, Camilo Vargas, a intervenit la șutul lui Fabian Rieder, expediat dintr-un unghi dificil.
Extrema elvețiană Dan Ndoye a fost aproape să aducă victoria în minutul 91, după o cursă inteligentă, dar șutul său pe jos a trecut puțin pe lângă bara îndepărtată.
În prelungiri, fundașul central columbian Jhon Lucumi a fost la câțiva centimetri de deschiderea scorului: s-a înălțat nemarcat la un corner, însă lovitura sa de cap a lovit transversala. Ocazia a declanșat o perioadă intensă, în care ambele echipe au atacat în căutarea golului decisiv.
Columbia a intrat în meciul de la Vancouver, ultimul găzduit de Canada la acest turneu, având una dintre cele mai solide defensive ale competiției, cu un singur gol primit în partidele anterioare.
Elveția a primit o lovitură importantă înaintea startului, după ce atacantul Johan Manzambi, în vârstă de 20 de ani, una dintre revelațiile turneului, cu trei goluri și două pase decisive, a fost declarat indisponibil din cauza unei accidentări la genunchi suferite la antrenament.
Bucurie totală pentru Elveția
Aflată la a șasea Cupă Mondială consecutivă, Elveția a devenit un model de constanță în calificări, însă trecerea de optimile de finală rămăsese un obstacol greu de depășit în edițiile recente. Elvețienii au fost eliminați în această fază în 2006, 2014, 2018 și 2022, dar au reușit acum să treacă mai departe, în ciuda absenței unor jucători importanți, ajungând în al patrulea sfert de finală mondial din istorie.
Rezultatul a șters și o parte din dezamăgirea de la EURO 2024, când Elveția a pierdut în sferturi, cu 5-3 la penalty-uri, în fața Angliei.
Bucuria a fost totală după ce Vargas a transformat lovitura decisivă. Întreg lotul Elveției a sprintat spre el, iar sărbătoarea a izbucnit pe stadionul din Vancouver.
BC Place a oferit un decor vibrant, cu suporterii Columbiei mult mai numeroși decât cei elvețieni. Marea de tricouri galbene a transformat stadionul într-o arenă care părea aproape de acasă pentru sud-americani, ai căror fani au creat o atmosferă intensă, încurajând fiecare atac columbian și huiduindu-i pe elvețieni ori de câte ori aveau mingea.
Elveția va întâlni Argentina în sferturile de finală, la Kansas City, după ce echipa lui Lionel Scaloni a reușit marți o revenire spectaculoasă, de la 0-2, și a învins Egiptul cu 3-2.