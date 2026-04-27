Tânără de 18 ani, moartă într-un accident. Mașina condusă de o șoferiță începătoare s-a izbit de copaci
O tânără de 18 ani a murit după ce mașina în care era pasageră, condusă de o șoferiță începătoare, a ieșit de pe carosabil. Accidentul s-a produs duminică în zona localității Prundu din județul Giurgiu.
Autoturismul în care se afla victima era condus de o tânără de aceeași vârstă. Aceasta nu ar fi adaptat viteza într-o curbă şi ar fi ieşit cu mașina decapotabilă de pe șosea, izbindu-se de mai mulți copaci aflați pe marginea drumului.
„O tânără de 18 ani, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă și ar fi părăsit partea carosabilă. În urma producerii evenimentului rutier a rezultat decesul unei tinere de 18 ani care se afla în autoturism și rănirea tinerei care conducea autoturismul“, a transmis IPJ Giurgiu.
Șoferița a fost transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. Rezultatul testării cu aparatul etilotest a indicat că nu consumase alcool.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.
